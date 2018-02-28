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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 28 февраля 2018
Ювентус
28.02.2018, среда, 19:30
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Аталанта
75'
М. Пьянич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Аталанта
Желтая карточка
М. Манджукич
87'
Желтая карточка
А. Сандро
78'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пьянич
75'
69'
Желтая карточка
А. Масиелло
Желтая карточка
Б. Матюиди
50'
Желтая карточка
М. Пьянич
45'
+1
35'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Кьеллини
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-4-1-1
1
Буффон
26
Сандро
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
4
Бенатиа
27
Асамоа
15
Пьянич
8
Матюиди
10
Маркизио
11
Коста
9
Манджукич
3-3-2-2
1
Бериша
23
Кальдара
5
Масиелло
23
Манчини
33
Хатебур
15
де Рон
37
Спинаццола
4
Кристанте
8
Фройлер
10
Гомес
72
Иличич
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Аталанта
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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