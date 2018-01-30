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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Арсенал
Суонси - Арсенал: обзор матча 30 января 2018
Суонси
30.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
34'
С. Клукас
61'
Ж. Айю
86'
С. Клукас
33'
Н. Монреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Арсенал
ГОЛ! 3:1!
С. Клукас
86'
75'
Желтая карточка
М. Озил
69'
Желтая карточка
Э. Бельерин
ГОЛ! 2:1!
Ж. Айю
61'
54'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
ГОЛ! 1:1!
С. Клукас
Пас отдал
Э. Моусон
34'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Монреаль
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-3-2-2
22
Фабиански
3
ван дер Хоорн
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
8
Фер
26
Ноутон
40
Ки Сун-Юн
6
Клукас
10
Айю
12
Дайер
4-1-2-2-1
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
18
Монреаль
6
Косиельни
34
Джака
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
10
Озил
17
Ивоби
91
Ляказетт
Остались в запасе
Суонси
Арсенал
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Суонси - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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