Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Сандерленд
Бирмингем Сити - Сандерленд: обзор матча 30 января 2018
Бирмингем Сити
30.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 1
Завершен
Сандерленд
28'
Д. Дэвис
44'
Ж. Бога
54'
С. Галлахер
84'
Б. Овьедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Сандерленд
Желтая карточка
Д. Гроундс
87'
84'
ГОЛ! 3:1!
Б. Овьедо
78'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
Желтая карточка
Д. Дэвис
59'
ГОЛ! 3:0!
С. Галлахер
Пас отдал
Д. Дэвис
54'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
52'
47'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бога
Пас отдал
Ж. Магома
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвис
Пас отдал
Ж. Магома
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
4-4-1-1
13
Стокдейл
2
Колен
17
Гроундс
6
Дин
4
Робертс
19
Магома
8
Кифтенбельд
17
Ндойе
16
Дэвис
13
Бога
20
Галлахер
4-4-1
87
Рюйтер
5
Коне
3
Браунинг
2
Мэтьюз
16
Овьедо
29
Асоро
10
Хонимэн
6
Кларк-Салтер
6
Каттермол
9
Майя
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Сандерленд
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Бирмингем Сити - Сандерленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Сандерленд
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+