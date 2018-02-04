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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: обзор матча 04 февраля 2018
Верона
04.02.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Рома
1'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Рома
51'
Красная карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
М. Бюхель
48'
Желтая карточка
М. Фарес
29'
24'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
А. Караччоло
21'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-3-1-3
12
Николас
26
Вукович
4
Караччоло
25
Феррари
10
Бюхель
10
Валоти
49
Ромуло
17
Ааронс
93
Фарес
10
Ридер
9
Петкович
4-2-3-1
1
Алиссон
24
Флоренци
17
Фасио
44
Манолас
11
Коларов
44
Наингголан
8
Строотман
7
Ундер
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Верона
Рома
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Рома
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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