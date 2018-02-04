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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Барселона Б
Кордоба - Барселона Б: обзор матча 04 февраля 2018
Кордоба
04.02.2018, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 25 тур
1 : 2
Завершен
Барселона Б
36'
Х. Нарваэс
78'
К. Аленья (П)
90+4'
М. Науэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Барселона Б
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Науэль
90'
Желтая карточка
М. Онгла
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Аленья
Желтая карточка
А. Айтами
76'
ГОЛ! 1:0!
Х. Нарваэс
Пас отдал
С. Гвардиола
36'
Желтая карточка
Х. Нарваэс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кордоба - Барселона Б
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
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Кордоба
Барселона Б
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
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