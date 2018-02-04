Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 04 февраля 2018
Аугсбург
04.02.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
19'
К. Чжа-Чеол
76'
М. Грегоритч
89'
М. Рихтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
ГОЛ! 3:0!
М. Рихтер
89'
ГОЛ! 2:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Каюби
76'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
56'
27'
Желтая карточка
С. Фалет
ГОЛ! 1:0!
К. Чжа-Чеол
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мият Гачинович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-5-1
1
Хитц
30
Макс
3
Дансо
13
Хинтереггер
32
Фрамбергер
30
Моравек
20
Хеллер
10
Байер
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
11
Грегоритч
3-3-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
13
Сальседо
5
Фалет
22
Чендлер
8
Маскарель
27
Вольф
8
Гачинович
27
Боатенг
22
Аллер
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Айнтрахт
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+