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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Утрехт
Экселсиор - Утрехт: обзор матча 04 февраля 2018
Экселсиор
04.02.2018, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
2 : 2
Завершен
Утрехт
22'
С. Элберс
25'
М. ван дер Маарел
73'
З. Лабиад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - Утрехт
73'
ГОЛ! 1:2!
З. Лабиад
25'
ГОЛ! 1:1!
М. ван дер Маарел
Пас отдал
З. Лабиад
ГОЛ! 1:0!
С. Элберс
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
14
Виллем Янссен
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Экселсиор
26
Майк Хэвкотт
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Кевин Вермелен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-1-1
18
Барнет
2
Маттей
4
Фас
10
Мессауд
27
Элберс
4-4-1
1
Йенсен
2
Клайбер
3
Лиувен
2
ван дер Маарел
20
Труп
13
Штридер
8
Аюб
43
Клих
14
Янссен
52
Лабиад
Остались в запасе
Экселсиор
Утрехт
26
Майк Хэвкотт
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Кевин Вермелен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
18
Одиссеус Веланас
АП
22
Ник Марсман
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Кевин Вермелен
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
18
Одиссеус Веланас
АП
22
Ник Марсман
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Экселсиор - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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