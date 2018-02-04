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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Атлетик
Жирона - Атлетик: обзор матча 04 февраля 2018
Жирона
04.02.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
7'
К. Стуани (П)
65'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Атлетик
ГОЛ! 2:0!
К. Стуани
Пас отдал
Порту
65'
58'
Желтая карточка
У. Нуньес
Желтая карточка
П. Маффео
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Стуани
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Атлетик
13
Кепа
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-3-1-2-1
37
Буну
22
Рамальо
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
22
Мохика
8
Понс
24
Маффео
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-3-2
1
Эррерин
15
Леке
14
Нуньес
26
Мартинес
5
Альварес
7
Эчебаррия
17
Рико
8
Итурраспе
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Жирона
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
13
Кепа
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Жирона - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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