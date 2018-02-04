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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 04 февраля 2018
Эспаньол
04.02.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
66'
Ж. Морено
82'
Ж. Пике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
86'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Ж. Морено
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
С. Гарсия
79'
Желтая карточка
М. Наварро
70'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Гарсия
66'
52'
Желтая карточка
С. Умтити
Желтая карточка
Налдо
40'
29'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
18
Паулиньо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
3-1-4-2
13
Лопес
24
Мартин
5
Налдо
22
Наварро
5
Лопес
4
Санчес
23
Гранеро
10
Дардер
14
Хурадо
12
Баптистао
7
Морено
4-3-1-2
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
3
Пике
12
Динь
18
Паулиньо
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Коутиньо
9
Алькасер
9
Суарес
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Пау Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Пау Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Эспаньол - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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