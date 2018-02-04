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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Наполи
Беневенто - Наполи: обзор матча 04 февраля 2018
Беневенто
04.02.2018, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
20'
Д. Мертенс
47'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Наполи
Желтая карточка
Б. Джимсити
73'
47'
ГОЛ! 0:2!
М. Гамшик
Пас отдал
Х. Кальехон
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Аллан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Гильерме
АП
31
Филип Джуричич
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Фабио Казерта
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
4-2-3
21
Коста
6
Джимсити
3
Летизия
5
Венути
30
Сандро
32
Катальди
12
Гильерме
31
Джуричич
77
Д'Алессандро
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
6
Мариу Руй
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Беневенто
Наполи
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
4
Лоренцо Дель Пинто
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Беневенто - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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