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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леганес
Хетафе - Леганес: обзор матча 04 февраля 2018
Хетафе
04.02.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леганес
Желтая карточка
Антунеш
86'
75'
Желтая карточка
Р. Перес
72'
Желтая карточка
И. Куэльяр
61'
Желтая карточка
М. Мантовани
Желтая карточка
Д. Суарес
55'
46'
Желтая карточка
Х. Наранхо
25'
Желтая карточка
Омар
13'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
7
Омар
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
2
Джене
18
Гонсалес
5
Антунеш
22
Суарес
76
Файр
8
Арамбарри
21
Ндиайе
20
Портильо
19
Молина
9
Анхель
4-1-4-1
25
Куэльяр
2
Сальдуа
21
Мантовани
6
Муньос
15
Рико
6
Гумбау
14
Эрасо
24
Наранхо
7
Омар
5
Брашанац
10
Герреро
Остались в запасе
Хетафе
Леганес
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Хетафе - Леганес
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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