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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - СПАЛ
Кальяри - СПАЛ: обзор матча 04 февраля 2018
Кальяри
04.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
СПАЛ
34'
Л. Чигарини
78'
М. Сау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - СПАЛ
Желтая карточка
Л. Кастан
90'
+2
Желтая карточка
М. Сау
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Сау
Пас отдал
Л. Кастан
78'
58'
Желтая карточка
Ф. Викари
ГОЛ! 1:0!
Л. Чигарини
Пас отдал
Д. Фариас
34'
Желтая карточка
Ж. Педро
25'
Желтая карточка
Н. Барелла
17'
Желтая карточка
Л. Чигарини
9'
8'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-4-1-2
22
Краньо
3
Андреолли
23
Чеппителли
25
Кастан
24
Фараго
8
Чигарини
19
Падоин
23
Барелла
17
Фариас
30
Паволетти
9
Жоао Педро
3-2-3-2
1
Мерет
15
Сионек
27
Фелипе
34
Викари
29
Лаццари
14
Матиелло
27
Куртич
33
Грасси
43
Вивиани
10
Флоккари
7
Антенуччи
Остались в запасе
Кальяри
СПАЛ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
1
Альфред Гомис
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Кальяри - СПАЛ
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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