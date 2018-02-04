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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 04 февраля 2018
Удинезе
04.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Милан
76'
Д. Доннарумма (АГ)
9'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Желтая карточка
Данило
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Доннарумма
76'
68'
Вторая желтая
Д. Калабрия
41'
Желтая карточка
Д. Калабрия
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
33'
9'
ГОЛ! 0:1!
Сусо
Пас отдал
Ф. Кессье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Сусо
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-1-1
1
Биццарри
3
Пеццелла
17
Нуйтинк
5
Данило
7
Дзампано
21
Янкто
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
85
Бехрами
72
Барак
15
Ласанья
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
19
Бонуччи
20
Абате
26
Романьоли
7
Бонавентура
19
Кессье
6
Билья
20
Чалханоглу
10
Сусо
19
Силва
Остались в запасе
Удинезе
Милан
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Удинезе - Милан
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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