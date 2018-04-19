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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 19 апреля 2018
Реал Сосьедад
19.04.2018, четверг, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
27'
В. Жозе
80'
Хуанми
90+2'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
Желтая карточка
Хуанми
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Хуанми
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
80'
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
А. Янузай
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-3-1
28
Рульи
16
Навас
15
Морено
6
Элустондо
3
де ла Белья
14
Ильярраменди
14
Пардо
21
Оярсабаль
20
Каналес
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
9
Гамейро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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