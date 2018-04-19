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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Жирона
Алавес - Жирона: обзор матча 19 апреля 2018
Алавес
19.04.2018, четверг, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
90+1'
Т. Пина
59'
А. Гарсия
86'
К. Стуани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Жирона
Желтая карточка
М. Гарсия
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тимор
Желтая карточка
Д. Гуидетти
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Т. Пина
90'
+1
Желтая карточка
М. Вакасо
89'
89'
Желтая карточка
П. Маффео
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Стуани
Желтая карточка
Р. Эли
83'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-1-3
1
Пачеко
5
Дуарте
19
Эли
5
Лагвардия
17
Пина
16
Торрес
18
Бурги
11
Гомес
11
Гуидетти
16
Эль-Хаддади
4-1-2-1-1
37
Буну
24
Маффео
5
Муниеса
6
Хуанпе
4
Алкала
24
Тимор
24
Гарсия
11
Адай
10
Гарсия
14
Олунга
Остались в запасе
Алавес
Жирона
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
10
Порту
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Алавес - Жирона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
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