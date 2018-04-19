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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Малага
Леванте - Малага: обзор матча 19 апреля 2018
Леванте
19.04.2018, четверг, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Малага
90+3'
Э. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Малага
ГОЛ! 1:0!
Э. Боатенг
Пас отдал
С. Лукич
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Ж. Лерма
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Коке
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Малага
13
Роберто
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Леванте
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Армандо Садику
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Кеко
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-2-4
13
Ойер
19
Лопес
23
Кабако
44
Пьер
23
Коке
8
Лерма
20
Кампанья
25
Моралес
9
Боатенг
9
Марти
11
Иви
3-3-3
13
Роберто
23
Торрес
23
Эрнандес
16
Росалес
25
Ласен
5
Кастро
8
Гонсалес
17
Лестьенн
12
Идейе
4
Ролан
Остались в запасе
Леванте
Малага
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Кеко
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
16
Саша Лукич
ЦП
19
Армандо Садику
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Кеко
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Леванте - Малага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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