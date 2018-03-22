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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Фарерские острова - Латвия
Фарерские острова - Латвия: обзор матча 22 марта 2018
Фарерские острова
22.03.2018, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Латвия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фарерские острова - Латвия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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