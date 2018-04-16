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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Трабзонспор
Османлыспор - Трабзонспор: обзор матча 16 апреля 2018
Османлыспор
16.04.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 3
Завершен
Трабзонспор
51'
М. Чагыран
73'
С. Цикалеши
83'
М. Чагыран
13'
Ф. Новак
15'
Ю. Языджи
56'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Трабзонспор
ГОЛ! 3:3!
М. Чагыран
Пас отдал
Т. Пинту
83'
77'
Желтая карточка
Х. Соса
ГОЛ! 2:3!
С. Цикалеши
73'
56'
ГОЛ! 1:3!
У. Родальега
ГОЛ! 1:2!
М. Чагыран
Пас отдал
А. Регаттен
51'
15'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Языджи
Пас отдал
Ю. Куцка
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Новак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Османлыспор
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
Трабзонспор
4
Ян Дюрица
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
3-4-2
99
Карчемарскас
2
Айхан
8
Пинту
33
Байир
6
Чагыран
7
Гюрлер
17
Регаттен
6
Гюльселам
30
Умар
17
Цикалеши
2-4-1-1
1
Киврак
57
Новак
15
Губочан
33
Омюр
10
Шахан
33
Куцка
7
Соса
97
Языджи
23
Родальега
Остались в запасе
Османлыспор
Трабзонспор
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
4
Ян Дюрица
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
Остались в запасе
4
Ян Дюрица
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Османлыспор - Трабзонспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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