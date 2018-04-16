Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 16 апреля 2018
Майнц
16.04.2018, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
45+7'
П. де Бласис (П)
79'
П. де Бласис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
ГОЛ! 2:0!
П. де Бласис
Пас отдал
Р. Квайсон
79'
Желтая карточка
Л. Балогун
75'
56'
Желтая карточка
М. Гульде
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. де Бласис
45'
+7
30'
Желтая карточка
Я. Хаберер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
4-1-3-2
15
Адлер
27
Балогун
22
Диалло
42
Хак
18
Бросински
5
Гбамен
8
Сердар
46
Латца
21
Озтюнали
8
де Бласис
19
Квайсон
3-3-1-1
1
Шволов
2
Кемпф
2
Сеюнджу
5
Гульде
15
Штенцель
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
18
Петерсен
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
34
Найджел Де Йонг
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
34
Найджел Де Йонг
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Майнц - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Майнц
Фрайбург
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+