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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Штурм
Зальцбург - Штурм: обзор матча 06 мая 2018
Зальцбург
06.05.2018, воскресенье, 17:30
Австрия. Бундеслига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Штурм
45+3'
Х. Хванг
54'
Д. Чалета-Цар
65'
Ж. Онгуене
83'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Штурм
ГОЛ! 4:0!
М. Даббур
83'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Онгуене
Пас отдал
Х. Хванг
65'
62'
Желтая карточка
Д. Джегго
ГОЛ! 2:0!
Д. Чалета-Цар
54'
47'
Желтая карточка
Л. Шпендльхофер
ГОЛ! 1:0!
Х. Хванг
45'
+3
27'
Желтая карточка
Д. Алар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
10
Райнхольд Ябо
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Штурм
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Штурм
4
Томас Шраммель
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
34
Брайт Эдомвоньи
ЦФ
3-1-2-1
23
Станкович
29
Фаркаш
15
Чалета-Цар
68
Онгуене
10
Ябо
7
Минамино
17
Вольф
7
Хванг
1-4-1
23
Шпендльхофер
89
Яншер
8
Джегго
25
Хирлендер
44
Зули
19
Алар
Остались в запасе
Зальцбург
Штурм
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
34
Брайт Эдомвоньи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Остались в запасе
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
4
Томас Шраммель
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
34
Брайт Эдомвоньи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Статистика матча Зальцбург - Штурм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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