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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лилль
Тулуза - Лилль: обзор матча 06 мая 2018
Тулуза
06.05.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 3
Завершен
Лилль
9'
К. Жан
44'
К. Жульен
5'
Н. Пепе
80'
И. Биссума
83'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лилль
Вторая желтая
Ф. Мубандже
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Мубандже
85'
83'
Желтая карточка
Н. Пепе
83'
ГОЛ! 2:3!
Н. Пепе
Пас отдал
Л. Араухо
80'
ГОЛ! 2:2!
И. Биссума
Желтая карточка
И. Диоп
78'
Желтая карточка
С. Яго
74'
ГОЛ! 2:1!
К. Жульен
Пас отдал
И. Сангаре
44'
23'
Желтая карточка
И. Биссума
ГОЛ! 1:1!
К. Жан
Пас отдал
А. Делор
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
К. Малку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
7
Сомалья
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Лилль
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-2-2-2
40
Лафон
6
Диоп
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
29
Бли
6
Сангаре
10
Градель
7
Сомалья
10
Жан
9
Делор
3-1-1-1-2
16
Меньян
24
Малку
32
Ие
37
Мендиль
10
Амаду
28
Биссума
8
Бензия
19
Пепе
7
Араухо
Остались в запасе
Тулуза
Лилль
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Остались в запасе
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Тулуза - Лилль
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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