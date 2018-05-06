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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 06 мая 2018
Арсенал
06.05.2018, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
5 : 0
Завершен
Бернли
14'
П. Обамеянг
45+3'
А. Ляказетт
54'
С. Колашинац
64'
А. Ивоби
75'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бернли
ГОЛ! 5:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Бельерин
75'
ГОЛ! 4:0!
А. Ивоби
Пас отдал
П. Обамеянг
64'
ГОЛ! 3:0!
С. Колашинац
Пас отдал
Д. Уилшир
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Э. Бельерин
45'
+3
44'
Желтая карточка
Д. Тарковски
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ляказетт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Чех
23
Колашинац
12
Чамберс
2
Бельерин
34
Джака
22
Мхитарян
10
Уилшир
17
Ивоби
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-1-5-1
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
13
Лонг
8
Вествуд
7
Гудмундссон
4
Корк
12
Леннон
3
Уорд
29
Хендрик
35
Барнс
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Арсенал - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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