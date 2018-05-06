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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
Лидс - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 06 мая 2018
Лидс
06.05.2018, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
30'
К. Руф
46'
К. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
Желтая карточка
К. Филлипс
86'
84'
Желтая карточка
Д. Сковен
63'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Желтая карточка
Э. Алиоски
54'
ГОЛ! 2:0!
К. Филлипс
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Руф
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
4-1-2-2
1
Пикок-Фаррел
7
Алиоски
18
Янссон
12
Эйлинг
6
Купер
27
Филлипс
28
Форшоу
14
Виейра
81
Экубан
7
Руф
3-2-2-1
1
Ламли
18
Мэннинг
2
Ферлонг
21
Бидуэлл
4
Сковен
24
Кузинс
22
Вшолек
15
Фримен
17
Смит
Остались в запасе
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лидс - Куинз Парк Рейнджерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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