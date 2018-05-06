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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Астон Вилла
Миллуолл - Астон Вилла: обзор матча 06 мая 2018
Миллуолл
06.05.2018, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
30'
Ш. Уилльямс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Астон Вилла
Желтая карточка
Б. Маршалл
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Уилльямс
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Астон Вилла
20
Матия Шаркич
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-1-4-2
31
Арчер
3
Мередит
5
Купер
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
17
Уоллес
8
Танниклифф
10
Маршалл
44
Оньединма
20
Морисон
48
О'Брайен
3-4-1-2
31
Банн
21
Хаттон
17
Честер
14
Бри
37
Адома
23
Лэнсбери
15
Йединак
14
Хурихейн
17
Онома
25
Хоган
26
Коджиа
Остались в запасе
Миллуолл
Астон Вилла
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Матия Шаркич
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Миллуолл - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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