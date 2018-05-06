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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Генгам
Дижон - Генгам: обзор матча 06 мая 2018
Дижон
06.05.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 1
Завершен
Генгам
34'
К. Чан Хун
65'
С. Ямбере
90+1'
Н. Слити
57'
Ф. Эбоа-Эбоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Генгам
ГОЛ! 3:1!
Н. Слити
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Чафик
71'
ГОЛ! 2:1!
С. Ямбере
Пас отдал
К. Чан Хун
65'
57'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Эбоа-Эбоа
Пас отдал
К. Гренье
ГОЛ! 1:0!
К. Чан Хун
Пас отдал
В. Розье
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
3-2-4-1
30
Рейне
4
Ямбере
3
Джилободжи
4
Хаддади
19
Розье
26
Чафик
14
Мари
23
Слити
21
Массуема
20
Амалфитано
22
Чан Хун
4-3-1-2
1
Юнссон
32
Икоко
20
Эбоа-Эбоа
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
19
Гренье
10
Бенезе
17
Дидо
10
Бляс
7
Бриан
9
Тюрам
Остались в запасе
Дижон
Генгам
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
7
Йени Нгбакото
ПВ
8
Люка До
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
8
Люка До
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Дижон - Генгам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
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