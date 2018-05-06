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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Галатасарай
Акхисар Беледиеспор - Галатасарай: обзор матча 06 мая 2018
Акхисар Беледиеспор
06.05.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
51'
С. Азиз (АГ)
15'
Г. Родригеш
18'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Галатасарай
Вторая желтая
М. Лукач
90'
Желтая карточка
М. Лукач
90'
Желтая карточка
М. Лопеш
86'
Желтая карточка
М. Юмлу
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Азиз
51'
33'
Желтая карточка
Р. Донк
31'
Желтая карточка
С. Фегули
18'
ГОЛ! 0:2!
Г. Родригеш
Пас отдал
С. Инан
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Родригеш
Пас отдал
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
1-1-3-1
99
Озтюрк
22
Юмлу
13
Лопеш
8
Айдогду
89
Келеш
7
Барбоза
11
Айик
3-4-1-1-1
16
Муслера
4
Донк
64
Денайе
4
Азиз
25
Линнес
8
Фегули
5
Фернандо
5
Нагатомо
8
Инан
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Галатасарай
25
Милан Лукач
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Галатасарай
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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