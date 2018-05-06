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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лозанна-Спорт
Цюрих - Лозанна-Спорт: обзор матча 06 мая 2018
Цюрих
06.05.2018, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
53'
М. Фрай
88'
Э. Монтейру Алмада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лозанна-Спорт
88'
ГОЛ! 1:1!
Э. Монтейру Алмада
Вторая желтая
П. Янье
82'
Желтая карточка
П. Янье
58'
Желтая карточка
Р. Родригес
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Фрай
53'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Кололли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Лозанна-Спорт
19
Элтон Монтейру Алмада
ЦЗ
16
Николас Гетаз
ЦЗ
7
Энцо Зидан
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
2-4-1
13
Неф
27
Брюннер
18
Янье
8
Родригес
7
Винтер
19
Маркезано
9
Фрай
2-3
19
Монтейру Алмада
16
Гетаз
7
Зидан
10
Кололли
7
Франссон
Остались в запасе
Цюрих
Лозанна-Спорт
1
Андрис Ванинс
ВР
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Лозанна-Спорт
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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