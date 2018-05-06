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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Беневенто
СПАЛ - Беневенто: обзор матча 06 мая 2018
СПАЛ
06.05.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Беневенто
25'
А. Палоски
83'
М. Антенуччи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Беневенто
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Антенуччи
83'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
73'
53'
Желтая карточка
Сандро
ГОЛ! 1:0!
А. Палоски
25'
Желтая карточка
Ф. Викари
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Беневенто
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
30
Сандро
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
СПАЛ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
9
Массимо Кода
ЦФ
3-2-2-2
1
Гомис
34
Викари
27
Фелипе
4
Коста
15
Сионек
14
Матиелло
33
Грасси
27
Куртич
9
Палоски
7
Антенуччи
3-2-3-2
1
Пуджиони
5
Венути
18
Ямфи
3
Санья
3
Летизия
6
Джимсити
10
Виола
14
Париджини
30
Сандро
9
Иеммелло
14
Диабате
Остались в запасе
СПАЛ
Беневенто
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
91
Альберто Бриноли
ВР
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча СПАЛ - Беневенто
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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2025.02.10 20:55
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2025.01.28 14:28
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