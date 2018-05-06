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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Халл Сити
Брентфорд - Халл Сити: обзор матча 06 мая 2018
Брентфорд
06.05.2018, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
12'
С. Каньос
45+1'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Халл Сити
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Тораль
ГОЛ! 1:0!
С. Каньос
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
39
Том Филд
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Халл Сити
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
15
Эвандро
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
1-5-2-1
12
Дэниэльс
15
Иган
16
МакИкран
15
Мокоджо
36
Кларк
23
Йеннарис
4
МакЛед
31
Джадж
7
Каньос
5
Барбе
4-3-1-2
1
Маршалл
3
Мазух
6
Гектор
23
Томори
3
Кингсли
21
Тораль
18
Бэтти
7
Ларссон
10
Уилсон
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
Остались в запасе
Брентфорд
Халл Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
39
Том Филд
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
15
Эвандро
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
39
Том Филд
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
15
Эвандро
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Брентфорд - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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