Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Бурсаспор
Фенербахче - Бурсаспор: обзор матча 06 мая 2018
Фенербахче
06.05.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Бурсаспор
71'
М. Сов (АГ)
90'
Фернандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Бурсаспор
ГОЛ! 2:0!
Фернандао
90'
83'
Красная карточка
Тити
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Сов
71'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
62'
55'
Желтая карточка
П. Баталья
Желтая карточка
М. Топал
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
18
Пабло Баталья
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Бурсаспор
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
24
Микел
ОП
28
Джон Деларж
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Демирель
33
Али Калдырым
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Нойштедтер
4
Потук
5
Соуза
92
Шаешу
5
Топал
20
Жулиано
9
Сольдадо
4-2-1
23
Текин
10
Эрдоган
4
Тити
26
Ярдымджи
16
Бехич
18
Баталья
7
Агьеманг-Баду
17
Сов
Остались в запасе
Фенербахче
Бурсаспор
13
Идрисс Камени
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
24
Микел
ОП
28
Джон Деларж
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Остались в запасе
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
24
Микел
ОП
28
Джон Деларж
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Фенербахче - Бурсаспор
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Бурсаспор
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 12:01
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
Вчера, 11:29
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 12:01
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
Вчера, 11:29
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Ивелин Попов может сменить «Спартак» на «Бурсаспор»
2018.07.22 21:27
7
Муса не хочет переезжать в Турцию
2018.01.07 06:50
3
Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»
2018.01.04 15:00
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+