Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 06 мая 2018
Лацио
06.05.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
24'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
90'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
74'
Желтая карточка
А. Мургиа
68'
48'
Желтая карточка
А. Масиелло
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Л. Альберто
24'
Желтая карточка
Л. Фелипе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-3-1-1
1
Стракоша
4
Касерес
6
де Врей
5
Фелипе
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
10
Кайседо
3-3-2-1
1
Бериша
5
Масиелло
19
Паломино
2
Толой
21
Кастань
15
де Рон
8
Госенс
4
Кристанте
8
Фройлер
10
Гомес
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
25
Лука Крекко
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лацио - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Лацио
Аталанта
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+