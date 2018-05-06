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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бертон Альбион
Престон - Бертон Альбион: обзор матча 06 мая 2018
Престон
06.05.2018, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 1
Завершен
Бертон Альбион
26'
К. Робинсон
63'
Х. Акпан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бертон Альбион
Желтая карточка
П. Хантингтон
82'
80'
Желтая карточка
Л. Экинс
63'
ГОЛ! 1:1!
Х. Акпан
48'
Желтая карточка
Л. Бойс
ГОЛ! 1:0!
К. Робинсон
Пас отдал
П. Хантингтон
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Том Фланаган
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-3-2
1
Радд
14
Фишер
23
Хантингтон
8
Каннингэм
5
Кларк
4
Пирсон
8
Брауне
10
Хэрроп
24
Магуайр
47
Робинсон
4-2-3
13
Бювотер
5
МакФадзин
4
Нэйлор
2
Брэйфорд
2
Фланаган
7
Мерфи
21
Акпан
7
Экинс
27
Бойс
9
Сорделл
Остались в запасе
Престон
Бертон Альбион
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Престон - Бертон Альбион
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
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