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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Ноттингем Форест
Болтон - Ноттингем Форест: обзор матча 06 мая 2018
Болтон
06.05.2018, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
67'
А. Ле Фондре
87'
Д. Уитер
88'
А. Уилбрахам
70'
Б. Осборн
79'
Д. Коулбэк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
А. Уилбрахам
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Уилбрахам
Пас отдал
А. Ле Фондре
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уитер
Пас отдал
А. Ле Фондре
87'
83'
Желтая карточка
Т. Дариква
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Коулбэк
70'
ГОЛ! 1:1!
Б. Осборн
Пас отдал
Д. Лолли
ГОЛ! 1:0!
А. Ле Фондре
67'
57'
Желтая карточка
Д. Лолли
Желтая карточка
Э. Робинсон
45'
+1
39'
Желтая карточка
Д. Фокс
Желтая карточка
Д. Прэтли
13'
7'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-4-2
13
Олнвик
2
Литтл
31
Уитер
33
Робинсон
5
Биверс
15
Прэтли
16
Вела
22
Мораиш
20
Хенри
18
Уилбрахам
10
Амеоби
3-4-1-2
1
Капино
13
Фокс
14
Хоббс
2
Дариква
26
Уотсон
4
Коулбэк
23
Бридкатт
23
Осборн
22
Бреретон
11
Лолли
17
Томлин
Остались в запасе
Болтон
Ноттингем Форест
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Болтон - Ноттингем Форест
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
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