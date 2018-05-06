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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 06 мая 2018
Удинезе
06.05.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 4
Завершен
Интер
13'
А. Раноккия
44'
Рафинья
45+1'
М. Икарди
71'
Б. Валеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Интер
71'
ГОЛ! 0:4!
Б. Валеро
Красная карточка
С. Фофана
49'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Икарди
Пас отдал
М. Брозович
44'
ГОЛ! 0:2!
Рафинья
Желтая карточка
Данило
34'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Раноккия
Пас отдал
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
12
Рафинья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-5-1
1
Биццарри
6
Аднан
5
Данило
33
Самир
30
Видмер
14
Балич
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
85
Бехрами
7
Де Пауль
15
Ласанья
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
13
Раноккия
14
Шкриньяр
29
Дальберт
77
Брозович
87
Кандрева
12
Рафинья
6
Валеро
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Удинезе
Интер
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Удинезе - Интер
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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