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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кротоне
Кьево - Кротоне: обзор матча 06 мая 2018
Кьево
06.05.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Кротоне
12'
В. Бирса
82'
М. Степински
90+4'
М. Тумминелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кротоне
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Тумминелло
Желтая карточка
С. Соррентино
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Степински
Пас отдал
М. Гобби
82'
Желтая карточка
П. Хетемай
61'
Желтая карточка
Н. Ригони
53'
Желтая карточка
И. Радованович
42'
ГОЛ! 1:0!
В. Бирса
Пас отдал
М. Гобби
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
4-2-3-1
70
Соррентино
29
Каччиаторе
18
Гобби
4
Томович
3
Дайнелли
16
Радованович
69
Ригони
56
Хетемай
15
Джаккерини
23
Бирса
45
Инглесе
3-3-4
21
Кордас
19
Фараони
11
Чеккерини
19
Капуано
45
Мандрагора
51
Барберис
87
Мартелла
29
Тротта
7
Налини
8
Стоян
9
Сими
Остались в запасе
Кьево
Кротоне
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кьево - Кротоне
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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Кьево
Кротоне
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
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1
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5
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17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
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2021.07.27 07:32
2
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4
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2020.08.01 09:35
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
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