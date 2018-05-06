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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Труа
Лион - Труа: обзор матча 06 мая 2018
Лион
06.05.2018, воскресенье, 17:30
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 0
Завершен
Труа
28'
Б. Траоре
35'
Б. Траоре
88'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Труа
ГОЛ! 3:0!
М. Корне
88'
ГОЛ! 2:0!
Б. Траоре
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
Пас отдал
У. Ауа
28'
20'
Желтая карточка
К. Азамум
Желтая карточка
Л. Тусар
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Труа
1
Эрвин Желязны
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
15
Карим Азамум
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
28
Брайан Пеле
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
26
Адама Ньян
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Лион
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Труа
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
3-1-1-2-1
16
Горжелен
21
Морель
6
Марсело
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
3-2-2-1-1
1
Желязны
14
Беллуджу
29
Эрейе
8
Жиродо
15
Азамум
22
Траоре
28
Пеле
6
Вальтер
7
Грандсир
26
Ньян
Остались в запасе
Лион
Труа
70
Максвел Корне
ЛВ
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Лион - Труа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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