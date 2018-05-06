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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Барнсли
Дерби Каунти - Барнсли: обзор матча 06 мая 2018
Дерби Каунти
06.05.2018, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
4 : 1
Завершен
Барнсли
14'
К. Джером
55'
М. Выдра
68'
Д. Наджент
71'
Т. Лоуренс
80'
Д. Монкур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Барнсли
80'
ГОЛ! 4:1!
Д. Монкур
ГОЛ! 4:0!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Д. Наджент
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Наджент
Пас отдал
М. Выдра
68'
66'
Желтая карточка
Э. Идом
ГОЛ! 2:0!
М. Выдра
Пас отдал
К. Джером
55'
52'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Желтая карточка
Т. Лоуренс
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
Пас отдал
Б. Джонсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Барнсли
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
4-3-1-2
33
Карсон
36
Кио
3
Форсит
14
Уисдом
33
Дэйвис
23
Хаддлстоун
4
Джонсон
29
Ольссон
10
Лоуренс
18
Вайманн
35
Джером
4-3-1-2
6
Линдсэй
2
Пайннок
17
Идом
3
Фрайерс
44
Поттс
7
Хэммилл
20
Гарднер
11
Мэхони
19
Мур
9
МакБарни
Остались в запасе
Дерби Каунти
Барнсли
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
17
Адам Дэвис
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Дерби Каунти - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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