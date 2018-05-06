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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 06 мая 2018
Наполи
06.05.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Торино
25'
Д. Мертенс
71'
М. Гамшик
55'
Д. Базелли
83'
Л. Де Сильвестри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Торино
90'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
83'
ГОЛ! 2:2!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
А. Льяич
74'
Желтая карточка
А. Белотти
ГОЛ! 2:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Х. Кальехон
71'
Желтая карточка
М. Руй
66'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Базелли
Пас отдал
А. Льяич
52'
Желтая карточка
Д. Базелли
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
25'
21'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
39
Альбиоль
21
Кирикеш
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-3-1-1
46
Сиригу
33
Бонифази
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
33
Базелли
8
Ринкон
18
Аква
22
Льяич
99
Ньянг
Остались в запасе
Наполи
Торино
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Наполи - Торино
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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