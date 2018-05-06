Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Вулверхэмптон
Сандерленд - Вулверхэмптон: обзор матча 06 мая 2018
Сандерленд
06.05.2018, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
19'
О. Эджария
45'
Э. Флетчер
66'
П. МакНэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вулверхэмптон
ГОЛ! 3:0!
П. МакНэйр
66'
ГОЛ! 2:0!
Э. Флетчер
45'
ГОЛ! 1:0!
О. Эджария
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-2-2-1
23
Стил
16
О'Ши
36
Уилсон
17
МакНэйр
16
Овьедо
2
Мэтьюз
29
Асоро
14
Эджария
11
Флетчер
3-3-1-1-1
1
Норрис
30
Дуглас
15
Коди
23
Батт
29
Сайсс
21
Невеш
24
Миранда
10
Гиббс-Уайт
20
Жота
11
Кошта
Остались в запасе
Сандерленд
Вулверхэмптон
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Ли Камп
ВР
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Ли Камп
ВР
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Сандерленд - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Вулверхэмптон
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+