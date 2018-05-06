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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Алавес
Малага - Алавес: обзор матча 06 мая 2018
Малага
06.05.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 3
Завершен
Алавес
3'
М. Гарсия
70'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Алавес
Желтая карточка
Р. Росалес
79'
70'
ГОЛ! 0:2!
И. Гомес
Желтая карточка
Д. Гонсалес
61'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Гарсия
Пас отдал
Д. Торрес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Малага
13
Роберто
ВР
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Алавес
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
3-2-4
1
Прието
16
Росалес
23
Эрнандес
16
Гонсалес
8
Гонсалес
25
Ласен
4
Ролан
17
Лестьенн
12
Идейе
21
Эн-Несири
3-2-2
1
Пачеко
19
Эли
4
Алексис
3
Марипан
19
Гарсия
16
Торрес
11
Гомес
11
Гуидетти
Остались в запасе
Малага
Алавес
13
Роберто
ВР
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Малага - Алавес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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