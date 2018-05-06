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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Монако
Кан - Монако: обзор матча 06 мая 2018
Кан
06.05.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 2
Завершен
Монако
40'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Монако
Красная карточка
Р. Женевуа
77'
66'
Желтая карточка
А. Раджи
50'
Желтая карточка
К. Н'Дорам
ГОЛ! 1:0!
И. Сантини
Пас отдал
В. Бесса
40'
Желтая карточка
И. Сантини
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-1-2-3
1
Веркутр
3
Да Силва
4
Джику
24
Жилберт
15
Айт Беннассер
11
Бесса
25
Фере
23
Роделен
27
Кривелли
18
Сантини
3-1-2-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
24
Раджи
96
Н'Дорам
18
Тилеманс
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
Остались в запасе
Кан
Монако
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
30
Сейду Си
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Остались в запасе
30
Сейду Си
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Кан - Монако
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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