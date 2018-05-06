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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Колорадо
Канзаc Сити - Колорадо: обзор матча 06 мая 2018
Канзаc Сити
06.05.2018, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Колорадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Колорадо
89'
Желтая карточка
Д. Баджи
Желтая карточка
А. Опара
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
2-4-1
29
Мелия
3
Опара
5
Бислер
8
Зуси
94
Медранда
77
Расселл
15
Эспиноза
14
Шелтон
2-1-1-1
1
Ховард
15
Смит
21
Кастильо
19
Прайс
19
Николсон
14
Баджи
Остались в запасе
Канзаc Сити
Колорадо
15
Сет Синович
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Канзаc Сити - Колорадо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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Колорадо
Российский игрок покинул клуб МЛС
Вчера, 12:20
3
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1
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29 октября
1
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15 октября
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31 августа
Российский игрок покинул клуб МЛС
Вчера, 12:20
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
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20 августа
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1
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