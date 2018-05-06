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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Страсбур
Ренн - Страсбур: обзор матча 06 мая 2018
Ренн
06.05.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
14'
Б. Бурижо (П)
59'
А. Эну
66'
Д. Ленар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Страсбур
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ленар
Пас отдал
Б. Корнье
ГОЛ! 2:0!
А. Эну
59'
Желтая карточка
Р. Данзе
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Бурижо
14'
12'
Желтая карточка
Б. Коне
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
4-3-1-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
29
Данзе
23
Наньон
2
Зеффан
21
Андре
14
Прсич
27
Бурижо
7
Сарр
23
Эну
4-1-3-2
90
Окиджа
20
Фулкье
18
Мартинес
26
Коне
22
Сека
14
Аолу
14
Ленар
17
Гонсалвеш
8
Мартен
13
Баокен
9
Саади
Остались в запасе
Ренн
Страсбур
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
70
Кенни Лала
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Остались в запасе
70
Кенни Лала
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Ренн - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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