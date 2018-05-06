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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Хетафе
Лас-Пальмас - Хетафе: обзор матча 06 мая 2018
Лас-Пальмас
06.05.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
88'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Хетафе
88'
ГОЛ! 0:1!
Анхель
Пас отдал
Х. Молина
Замена
Х. Самперио
️️️️
Н. Жиль
71'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
А. Аквилани
61'
Замена
Х. Кастельяно
️️️️
И. Эзекиель
61'
44'
Желтая карточка
Л. Реми
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
38
Давид Альба
ЦЗ
36
Альберто Редондо
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
28
Диего Барри
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-3-1-3
1
Чичисола
6
Гальвез
88
Мичел
23
Наварро
20
Аквилани
13
Агиррегарай
5
Этебо
10
Халилович
9
Кальери
33
Жиль
70
Эзекиель
4-2-2-2
13
Гуаита
36
Редондо
2
Джене
5
Антунеш
38
Альба
28
Барри
10
Сибасаки
20
Портильо
21
Ндиайе
9
Анхель
14
Реми
70
Эзекиель
2
Кастельяно
2
Кастельяно
70
Эзекиель
20
Аквилани
10
Экспозито
10
Экспозито
20
Аквилани
33
Жиль
29
Самперио
29
Самперио
33
Жиль
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Хетафе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Лас-Пальмас - Хетафе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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