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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Анжер
Метц - Анжер: обзор матча 06 мая 2018
Метц
06.05.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
20'
Ф. Мойе
90+1'
М. Павлович
90+3'
Ф. Тайт
90+3'
Т. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Анжер
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Т. Туре
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Ф. Тайт
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Павлович
Желтая карточка
Ф. Мойе
82'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мойе
Пас отдал
Э. Ривьер
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
88
Юссеф Мазиз
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
4-3-1-2
1
Кавашима
20
Пальмери
5
Селимович
18
Ривьерес
19
Ниахате
14
Доссеви
40
Манджек
24
Коад
91
Мойе
26
Ру
97
Ривьер
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
4
Павлович
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
8
Оньянге
15
Капелле
29
Тайт
9
Экамби
Остались в запасе
Метц
Анжер
11
Опа Нгетт
ЛВ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
1
Томас Дидийон
ВР
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
1
Томас Дидийон
ВР
21
Жеронимо Поблет
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Метц - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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