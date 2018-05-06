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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 06 мая 2018
Сассуоло
06.05.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
68'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Сампдория
90'
Желтая карточка
Г. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
М. Политано
Пас отдал
А. Дункан
68'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
15
Делл'Орко
15
Ачерби
17
Адьяпонг
3
Лемос
8
Сенси
6
Миссироли
32
Дункан
21
Политано
94
Берарди
2-1-4-2
2
Вивиано
26
Сильвестре
18
Берешиньски
34
Торрейра
17
Линетти
26
Прат
8
Баррето
7
Сала
27
Квальярелла
9
Ковнацки
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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