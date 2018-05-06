Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Бордо
Сент-Этьен - Бордо: обзор матча 06 мая 2018
Сент-Этьен
06.05.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 3
Завершен
Бордо
28'
Р. Кабелла (П)
30'
Ю. Санкаре
90+5'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Бордо
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Малком
90'
+1
Желтая карточка
Б. Костиль
Желтая карточка
П. Нтеп
88'
85'
Желтая карточка
И. Левчук
68'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Желтая карточка
О. Селнаэс
45'
+1
30'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Ю. Сабали
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кабелла
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Бордо
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
11
Силва
24
Перрен
3
Суботич
26
Дебюши
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
9
Берич
22
Монне-Паке
17
Амума
3-3-2-1
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
29
Пундж
8
Мейте
13
Санкаре
21
Лерагер
10
Малком
40
Камано
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бордо
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Сент-Этьен - Бордо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Бордо
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+