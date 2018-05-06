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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 06 мая 2018
Бристоль Сити
06.05.2018, воскресенье, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
60'
Э. Флинт
76'
Д. Брайан
8'
Л. Кларк
29'
Б. Шарп
34'
К. Фримен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
М. Пак
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Д. Брайан
76'
74'
Желтая карточка
Р. Стирмен
ГОЛ! 1:3!
Э. Флинт
Пас отдал
Д. Браунхилл
60'
Желтая карточка
Д. Брайан
49'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
42'
34'
ГОЛ! 0:3!
К. Фримен
Пас отдал
Л. Кларк
29'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. Флек
Желтая карточка
Э. Флинт
17'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кларк
Пас отдал
Д. Флек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Чед Эванс
ЦФ
2-3-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
8
Браунхилл
7
Пак
8
Смит
14
Рид
18
Дьедиу
35
Патерсон
3-2-2-2
21
Мур
6
Бешам
19
Стирмен
5
О'Коннелл
23
Фримен
3
Стивенс
13
Флек
8
Эванс
14
Шарп
11
Кларк
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Джейк Иствуд
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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