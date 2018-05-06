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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Рода - АДО Ден Хааг
Рода - АДО Ден Хааг: обзор матча 06 мая 2018
Рода
06.05.2018, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
2 : 3
Завершен
АДО Ден Хааг
61'
С. Густафсон (П)
3'
Б. Йонсен
23'
Л. Иммерс
34'
Б. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рода - АДО Ден Хааг
66'
Желтая карточка
А. Мейерс
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Густафсон
61'
34'
ГОЛ! 0:3!
Б. Йонсен
23'
ГОЛ! 0:2!
Л. Иммерс
Пас отдал
Н. Эль-Хайяти
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йонсен
Начало матча
Статистика матча Рода - АДО Ден Хааг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Паркстад Лимбург
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