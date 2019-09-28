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    «На выход». Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба со стадиона

    В пятницу, 27 сентября, болельщики «Роды» посетили офис клуба на стадионе в Керкраде. Они пришли к владельцу и выгнали его с арены, приговаривая: «На выход».

    Командой владеет мексиканец Маурисио Гарсия. Он купил «Роду» летом и, по мнению болельщиков, не уделяет должного финансового внимания клубу. Болельщики уже писали открытое письмо на имя собственника, требуя продать актив.

    • «Рода» выступает во втором по силе дивизионе Голландии.
    • Команда занимает 16 место из 20-и.
    • В 1956 году «Рода» выиграла чемпионат страны.

    Источник: твиттер Tia

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1704

      I_R_O_N_M_A_N 56 секунд назад

      Маршал около выхода: "no espaniol" - моя твоя не понимать
      Ахахахахахах

      0
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      Рейтинг: +1115

      Boeung777 28 минут назад

      Красавцы! У нас бы так.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1458

      Фанат Рубина 30 минут назад

      путина тоже на выход! а лучше на***!

      -1
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      Рейтинг: +3724

      vladik12 35 минут назад

      Федун, твой выход.

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