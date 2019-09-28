«На выход». Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба со стадиона

Маршал около выхода: "no espaniol" - моя твоя не понимать
Ахахахахахах
В пятницу, 27 сентября, болельщики «Роды» посетили офис клуба на стадионе в Керкраде. Они пришли к владельцу и выгнали его с арены, приговаривая: «На выход».
Командой владеет мексиканец Маурисио Гарсия. Он купил «Роду» летом и, по мнению болельщиков, не уделяет должного финансового внимания клубу. Болельщики уже писали открытое письмо на имя собственника, требуя продать актив.
- «Рода» выступает во втором по силе дивизионе Голландии.
- Команда занимает 16 место из 20-и.
- В 1956 году «Рода» выиграла чемпионат страны.
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— Tia (@tia1988) September 28, 2019