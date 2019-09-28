«На выход». Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба со стадиона

В пятницу, 27 сентября, болельщики «Роды» посетили офис клуба на стадионе в Керкраде. Они пришли к владельцу и выгнали его с арены, приговаривая: «На выход».

Командой владеет мексиканец Маурисио Гарсия. Он купил «Роду» летом и, по мнению болельщиков, не уделяет должного финансового внимания клубу. Болельщики уже писали открытое письмо на имя собственника, требуя продать актив.

«Рода» выступает во втором по силе дивизионе Голландии.

Команда занимает 16 место из 20-и.

В 1956 году «Рода» выиграла чемпионат страны.